الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تهديد ترامب بالقتل.. تويتر يعاقب خامنئي ويعلق حسابه

22 - يناير - 2021
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

A A A
طباعة المقال

بعد نشر المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة عبر حسابه على “تويتر” صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بطائرة أميركية مسيرة، علّق “تويتر” حساب خامنئي.

إلى ذلك، حمل المنشور تصريحات لخامنئي في كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي”، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني في الهجوم بحرم مطار بغداد.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 كانون الأول “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة.

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

يشار إلى أن موقع تويتر محجوب رسميا في إيران، على الرغم من أن العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهم حسابات موثقة عليه، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الدوما الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط
    لتعزيز العلاقات.. جولة لوزير الدفاع الأسترالي إلى هذه البلدان
    اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)
    إصابة 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في جنين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا