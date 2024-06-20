بعد تهديد نصرالله.. وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب أن نوقف إيران الآن

بعد تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بمهاجمة قبرص في حال توسعت الحرب مع إسرائيل، لاستضافتها تدريبات وقواعد إسرائيلية، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية تلك التصريحات “ارهابية”

وكتب وزير الخارجية يسرائيل كاتز على حسابه في منصة إكس الخميس، إن “الصواريخ الإيرانية تهدد الدول الأوروبية والعالم الحر بأكمله”، داعياً إلى وصع حد لطهران.

كما أضاف محذراً:” يجب أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان.”

وكان توعد نصرالله قبرص بأنها ستكون “جزءا من الحرب” في حال فتحت مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لشن هجوم على لبنان.

وأكد نصر الله في الوقت نفسه أن أي مكان في إسرائيل “لن يكون بمنأى” عن صواريخ مقاتليه، في حال اندلاع مواجهة بين الطرفين، غداة إعلان الجيش الاسرائيلي موافقته على “خطط عملياتية لهجوم” في لبنان.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها خلال تأبين قيادي بارز في صفوف حزبه، قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية: “فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان، يعني أن الحكومة القبرصية جزء من الحرب، وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب”.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها خلال تأبين القيادي في حزب الله طالب عبدالله، قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، “يعرف العدو جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام (…) وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا”، مضيفا “عليه أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا”.

وجاءت مواقف نصر الله غداة إعلان الجيش الإسرائيلي “الموافقة” على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، وتوعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع “حرب شاملة”، على وقع استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اكثر من ثمانية أشهر.

وشدد نصر الله على أن “كل ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد عن حرب على لبنان وتحذير (…) نقول هذا لا يخيفنا ويجب ألا يخيفنا”، متابعا: “هناك خشية حقيقية لدى العدو من أن تقوم المقاومة باقتحام الجليل، وهذا احتمال يبقى قائما وحاضرا في إطار أي حرب قد تُفرض على لبنان”.