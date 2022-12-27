الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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بعد توتر دام 4 سنوات.. الرئيس التركيّ يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة "إسرائيل"

منذ 52 دقيقة
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل

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تسلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفيرة “إسرائيل” الجديدة لدى تركيا، في إطار تطبيع العلاقات، وذلك بعد توتر دام أربع سنوات.

فقد بدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات هذا العام، بزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة. واتفق الجانبان في أغسطس/ آب على تعيين سفير لكل منهما.

حقبة جديدة

بعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، بالانتخابات الشهر الماضي، اتفق مع أردوغان على “العمل معًا لإرساء حقبة جديدة في العلاقات” على أساس احترام المصالح المشتركة.

فقد أصبحت إيريت ليليان، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ يناير/ كانون الثاني 2021، السفيرة الجديدة بعد تقديم خطاب اعتمادها إلى أردوغان.

يذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحولًا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا في آذار/ مارس، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

تبادل السفراء

هذا وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية أيار/ مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

تشاوش أوغلو قال في مؤتمر صحافي، إنّ “تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات. جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضًا تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب”.

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