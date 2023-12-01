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بعد توتر علاقتهما.. رئيس الوزراء الإسباني: إسرائيل "صديقة" لنا

منذ 46 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة أن إسرائيل “صديقة لإسبانيا” غداة استدعاء تل أبيب سفيرتها في مدريد بسبب تصريحات لسانشيز اعتبرتها “مشينة” شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتُعد اسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر انتقاداً لإسرائيل، وقد حافظت على موقفها بشأن الحرب بين تل أبيب وحركة حماس ما تسبّب بتوترات لأيام بين مدريد وحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال سانشيز في رسالة نُشرت على منصة “اكس” إنه “كرر أن اسرائيل حليفة، وصديقة لإسبانيا” خلال اتصال هاتفي مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق بيني غانتس.

وأضاف “أدنت مجدداً هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر”، قائلاً إن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”. وتابع: “لكنني أكدت مجدداً أن إسبانيا تعتبر أن موت المدنيين في غزة أمر غير مقبول، وأن على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني”.

وكتب غانتس من جهته على منصة إكس أنه أكد لسانتشيث “أنه من أجل أمن إسرائيل وشعور مدنيي إسرائيل بالأمن واستعادة الاستقرار الإقليمي، لا بد من القضاء على حماس الإرهابية في غزة”.

وأضاف غانتس على إكس “أضفت لرئيس الوزراء أن دولة إسرائيل تولي أهمية كبيرة إلى تجنب قتل المدنيين أو إصابتهم قدر الإمكان. لكن حماس في المقابل تواصل ارتكاب جرائم مروعة ضد الإنسانية مثل استخدام الأطفال والنساء دروعا بشرية في أنشطتها الإرهابية”.

وأعلنت اسرائيل الخميس استدعاء سفيرتها لدى مدريد “للتشاور” بسبب تصريحات لسانشيز اعتبرتها “مشينة”.

وأبدى سانشيز في مقابلة مع القناة الإسبانية العامة الخميس “شكوكاً جدية” بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.

وتابع أن على العالم أن يقول لإسرائيل “إن عليها أن تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني”. وأضاف: “استناداً إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية” في أنها تقوم بذلك.

وأثارت مواقف سانشيز الذي يرى أنه “من مصلحة” الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، توترات مع حكومة نتنياهو التي اتهمته “بدعم الإرهاب”.

وتصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل بعد زيارة قام بها سانشيز برفقة نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الأسبوع الماضي.

وقال سانشيز خلال زيارته إن “قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز (في قطاع غزة) غير مقبول على الإطلاق”.

واعتبر “إن إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي”، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ “نهجاً شاملاً” لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود بما “يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

ودعا سانشيز إلى “اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين”.

من جهته قال دي كرو في حينه إن الرد الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، يجب أن “يحترم القانون الإنساني الدولي”، مؤكداً أن “مقتل المدنيين يجب أن يتوقف”.

واستدعى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي سفيري البلدين من أجل “توبيخ حاد”، متّهماً المسؤولين الإسباني والبلجيكي بدعم “الإرهاب”.

 

    المصدر :
  • وكالات

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