بعد توتر علاقتهما.. رئيس الوزراء الإسباني: إسرائيل "صديقة" لنا

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة أن إسرائيل “صديقة لإسبانيا” غداة استدعاء تل أبيب سفيرتها في مدريد بسبب تصريحات لسانشيز اعتبرتها “مشينة” شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتُعد اسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر انتقاداً لإسرائيل، وقد حافظت على موقفها بشأن الحرب بين تل أبيب وحركة حماس ما تسبّب بتوترات لأيام بين مدريد وحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال سانشيز في رسالة نُشرت على منصة “اكس” إنه “كرر أن اسرائيل حليفة، وصديقة لإسبانيا” خلال اتصال هاتفي مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق بيني غانتس.

وأضاف “أدنت مجدداً هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر”، قائلاً إن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”. وتابع: “لكنني أكدت مجدداً أن إسبانيا تعتبر أن موت المدنيين في غزة أمر غير مقبول، وأن على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني”.

وكتب غانتس من جهته على منصة إكس أنه أكد لسانتشيث “أنه من أجل أمن إسرائيل وشعور مدنيي إسرائيل بالأمن واستعادة الاستقرار الإقليمي، لا بد من القضاء على حماس الإرهابية في غزة”.

I spoke today with Spanish Prime Minister @sanchezcastejon.

I updated the Prime Minister on the war and regional developments and emphasised that for the sake of Israel’s security, Israeli civilians’ sense of security, and restoring regional stability – terrorist Hamas must be…

