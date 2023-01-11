بعد توقفها بشكل كامل.. استئناف رحلات الطيران في أمريكا

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الأربعاء، انتهاء العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، كما سمحت بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

وجاء القرار، بعد فترة وجيزة من تعليق هيئة الطيران المدني الأميركي جميع الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها، حسبما ذكرت في بيان.

وأضاف البيان ان “هيئة الطيران المدني الأميركي أمرت شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة(14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكيد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان”.

وأفادت مراسلة الحرة في مطار ريغان بواشنطن العاصمة بعودة حركة الطيران في المطار، مشيرة إلى أن تأخير حركة الملاحة لم يتسبب بحالة من الفوضى في مطار العاصمة الأميركية.

وذكر مراسل الحرة في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع التطورات بشأن العطل الذي شل حركة الملاحة في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن طالب وزارة النقل بفتح تحقيق بشأن العطل الذي تسبب بتعطيل حركة الملاحة الأميركية.

وفي وقت سابق قالت مراسلة الحرة إن الخلل تسبب بتأجيل أكثر من 3700 رحلة داخلية، مبينة أن العديد من مطارات العالم قالت إن رحلاتها إلى الولايات المتحدة لم تتأثر.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير إنه لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية كان بسبب هجوم إلكتروني وإن الرئيس جو بايدن أمر بفتح تحقيق.

وكتبت جان-بيير في تغريدة عبر تويتر “لا توجد أدلة على هجوم إلكتروني في هذه اللحظة، ولكن الرئيس أمر وزارة النقل بأن تفتح تحقيقا شاملا في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الاتحادية تحديثات منتظمة”.