بعد توقف لساعات.. استئناف الرحلات بمطاري أربيل والسليمانية

قال مصدران أمنيان إن حركة الطيران استؤنفت في مطاري إقليم كردستان العراقي ليل الاثنين بعد تعليقها لفترة وجيزة للاشتباه في تحليق طائرات مسيرة في المجال الجوي للإقليم.

وقال مصدر أمني طلب عدم نشر هويته إن الحركة الجوية بالمطارين في مدينتي أربيل والسليمانية بشمال العراق توقفت لنحو أربع ساعات بدءا من الساعة 1800 بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) بعدما أبلغت القوات الأمنية هيئة الطيران بالاشتباه في تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة.

وقال مصدر ثان “انتهت التهديدات الأمنية بعد مغادرة الطائرات المسيرة. مصدر المسيرات لا يزال غير معروف”.

وأكد مدير مطار أربيل في بيان استئناف الرحلات الجوية لكنه لم يذكر أي تفاصيل.