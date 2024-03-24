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بعد توقف 10 أعوام.. الدبيبة يعلن استئناف رحلات الخطوط التركية إلى ليبيا

منذ ساعتين
رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة

رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بلاده ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد انقطاع 10 أعوام.

جاء ذلك في منشور للدبيبة على حسابه بمنصة إكس.

وقال الدبيبة: “الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وأشار إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا “مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات”.

وأضاف الدبيبة، “بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد”.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام للخطوط التركية بلال إكشي، عبر منشور في إكس، إن “رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، معلنا إتاحة بيع التذاكر”.

    المصدر :
  • وكالات

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