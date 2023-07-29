بعد توقّف المناورات.. أميركا تعتزم مساعدة أستراليا في تطوير صواريخ موجهة

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستساعد أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025.

وأوستن موجود الآن ومعه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ولاية كوينزلاند الأسترالية لحضور الحوار الوزاري الأسترالي-الأميركي السنوي مع نظيريهما الأستراليين.

يأتي ذلك فيما توقفت المناورات العسكرية المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة اليوم السبت، بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية، في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

ومن المعتقد أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد الحادث، الذي وقع عندما سقطت الطائرة الهليكوبتر في المياه بالقرب من جزيرة هاميلتون، على بعد حوالي 890 كيلومترا إلى الشمال من بريزبين، عاصمة الولاية في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس صباح اليوم السبت، إن مهمة العثور على الطائرة الهليكوبتر المفقودة وطاقمها المكون من أربعة أفراد جارية في المنطقة.

وقال مدير المناورات العسكرية المعروفة باسم “تاليسمان سابر” البريجادير داميان هيل، إن المناورات توقفت في أعقاب حادث التحطم.