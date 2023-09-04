بعد ثلاث سنوات من التطبيع.. "إسرائيل" تفتح سفارتها في البحرين

افتتحت إسرائيل رسميًا سفارتها في البحرين، اليوم الإثنين، بعد ثلاث سنوات من تطبيع العلاقات مع المملكة.

وحضر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مراسم افتتاح البعثة الدبلوماسية خلال زيارة للبحرين ضمت وفدًا من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وقال كوهين خلال الحفل: “اتفقنا أنا ووزير الخارجية (البحريني) على ضرورة العمل معا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمارات”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية اليوم الإثنين، أنّها وقعت اتفاقية مع مصرف البحرين المركزي للتعاون في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار.

وأضافت: “سيقدم متخصصون من البلدين التوجيه والدعم المهني لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من الجانبين، التي هي في مراحل التطوير أو الحصول على الموافقات اللازمة للعمل”.

يشار إلى أنّ إسرائيل طبعت العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات، في عام 2020 برعاية الولايات المتحدة.