بعد حادث إطلاق النار.. إيران تعلن إحباط هجوم بقنبلة في شيراز

ذكر الحرس الثوري الإيراني أنّ وحدته الاستخبارية أحبطت هجومًا بقنبلة في مدينة شيراز في الجنوب، التي شهدت إطلاق نار على ضريح هناك يوم الأربعاء وأسفر عن سقوط قتلى.

في التفاصيل، نقلت وكالة فارس القريبة من الحرس الثوري عن مسؤول أمني لم تذكر اسمه القول إنه تم العثور على القنبلة يوم الأربعاء بعد هجوم الضريح، موضحةً أنها كانت “قنبلة حارقة يتم التحكم فيها عن بعد”.

وذكرت وكالة سبه نيوز للأنباء التابعة للحرس، والتي كانت أول من أعلن عن الحادث، أنه عُثر عليها في شارع معالي اباد بالمدينة.

الهجوم جاء في وقت تواجه فيه المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران مظاهرات على مستوى البلاد منذ وفاة “مهسا أميني”، وهي شابة كردية تبلغ 22 عامًا، في 16 سبتمبر أيلول.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع الأربعاء في ضريح شاه جراغ وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

عللى الإثر، نظّمت الحكومة الإيرانية مظاهرات في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة للتنديد بإطلاق النار. ومن المقرر أيضا أن تُقام جنازات القتلى اليوم.

وتعهد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالثأر ممن يهددون أمن البلاد. وقال مسؤولون إنهم اعتقلوا مسلّحًا نفّذ الهجوم على الضريح.