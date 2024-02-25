بعد حرائق الغابات.. رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بتقديم كل الدعم

تعهد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد بتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة ولاية فيكتوريا في مكافحة حرائق الغابات المستمرة منذ أيام والتي دمرت عددا من المنازل. بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد أن حذرت السلطات من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ألبانيزي للصحفيين في مدينة فرانكستون بولاية فيكتوريا “سنقدم أي دعم تطلبه (ولاية) فيكتوريا.. ما يحدث يذكرنا بضرورة أن نكون يقظين لمواصلة العمل والتعامل مع الخطر المتمثل في تغير المناخ”.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين إن هناك “مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خاصة من الأربعاء إلى الخميس” حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة مما قد يزيد من تأجيج الحرائق.

وأدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

وتعاني أستراليا من ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.

واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم الأحد وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.

ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.