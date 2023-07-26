بعد حرق القرآن.. العراق للدنمارك: حريصون على أمن البعثات الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لنظيره الدنماركي اليوم الأربعاء، أنّ بغداد حريصة على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، وذلك بعد أيام من قول مسؤولين إنّ موظفي السفارة الدنماركية غادروا البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن موظفي السفارة الدنماركية، غادروا يوم الإثنين، في نفس اليوم الذي قامت فيه مجموعة صغيرة من المتظاهرين في الدنمارك بإضرام النار في نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وأثارت سلسلة من وقائع حرق المصحف في دول أخرى، احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الدنماركية إن السفارة لدى بغداد مغلقة بسبب العطلة الصيفية منذ 22 يوليو/ تموز.