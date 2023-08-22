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بعد تكرار إحراق المصاحف.. تركيا تستدعي القائم بالأعمال الدنماركي

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2023 7:48 مساءً
تركيا

تركيا

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قال مصدر بوزارة الخارجية التركية الثلاثاء إن الوزارة استدعت مرة أخرى القائم بالأعمال الدنمركي فيما يتعلق بحوادث حرق نسح من المصحف في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.

وقال المصدر إن الوزارة استنكرت هذه الحوادث واحتجت عليها وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لها.

واستدعت الوزارة في وقت سابق دبلوماسيين دنمركيين وهولنديين أمس الاثنين 21\8\2023 للاحتجاج على هذه الوقائع.

وفي الشهور القليلة الماضية، أحرق أشخاص مناهضون للإسلام نسخا من المصحف ودنسوها مما أثار الغضب في العالم الإسلامي الذي طالب حكومات دول الشمال الأوروبي بحظر مثل هذه الأعمال.

وكثيرا ما نددت تركيا في الأشهر الماضية باحتجاجات من هذا القبيل حدث بعضها في السويد التي ترجو موافقة أنقرة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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