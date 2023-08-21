بعد حرمانهم من التمويل.. البلديات الفلسطينيّة تحتجّ على "عنصريّة الاحتلال"

احتجاجًا على قرار وزير المالية تجميد أموال تبلغ مئات الملايين من الشيكل المخصصة لهم، نظمت المجالس المحلية للبلدات الفلسطينيّة في الأراضي التي تحتلها “إسرائيل” إضرابًا اليوم الإثنين.

فقد جمد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، العضو البارز في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية الدينية، أموالًا مخصصة للبلدات العربية لا تقل عن 200 مليون شيكل (52.75 مليون دولار) قائلًا إن الأموال يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي “عناصر إجرامية وإرهابية”، وفق تعبيره.

وقال رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن وصف وزير المالية للعرب بأنهم لصوص ومجرمون شيء “سخيف” و”كاذب”.

وأضاف: “هذه أموال ضرورية للحياة وليست كماليات”، موضحًا أن الأموال تهدف إلى المساعدة في مكافحة الجريمة المتزايدة. وقال: “هذا كفاح من أجل حياتنا”.

وعلى الرغم من تعهد نتنياهو في التاسع من أغسطس/ آب بالإفراج عن الأموال، أصر سموتريتش على قراره وتعهد في منشور على منصة إكس المعروفة سابقًا باسم تويتر اليوم الإثنين بعدم “الاستمرار في غض الطرف عندما تذهب مئات الملايين من أموال الضرائب العامة إلى الجماعات الإجرامية”، بحسب قوله.

وأثار قرار سموتريتش القومي المتطرف، اتهامات بالعنصرية من نواب عرب ويهود، من بينهم زعيم كتلة المعارضة في البرلمان يائير لابيد، وكذلك من رؤساء بلديات عربية.

بدوره، حث وزير الداخلية موشيه أربيل سموتريتش على الإفراج عن الأموال وعبر عن دعمه لإضراب المجالس المحلية.

وتظاهر وجهاء وشخصيات عربية بارزة أمام مكاتب حكومية اليوم الإثنين. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، رجال الشرطة يدفعون بعض المتظاهرين، بمن فيهم النائب العربي أيمن عودة.

وهتف المتظاهرون: “شرطة عنيفة”! بعد أن قيد رجال الشرطة يدي امرأة ظهرت ملقاة على الأرض مع وجود دماء على جبينها.

وقالت الشرطة إن قواتها صدت المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام وزارة المالية.