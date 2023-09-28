بعد حريق الزفاف.. تسمم العشرات بإحدى حفلات الأعراس في العراق

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كركوك شمال العراق مساء (الأربعاء 27-9-2023) عن تسجيل عشرات حالات التسمم نتيجة طعام فاسد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف قوله إن “دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس”.

وأوضح خلف أن “جميع الحالات تحت السيطرة”، مؤكدا أن “الحالات خفيفة إلى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم”.

وكان حريق مروع قد أودى مساء الثلاثاء بحياة العشرات كانوا مجتمعين في حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما أصيب أكثر من 150 آخرين.

ووفقاً للدفاع المدني العراقي فإن “قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء”.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.

وأشار البيان إلى أن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى لاشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.