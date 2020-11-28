بعد حزب الله وثأر الله..مليشيا “ربع الله” تنشر الرعب في شوارع بغداد

بعد مسميات مليشيات حزب الله وثأر الله التي اشتهرت بالبلطجة والاعتداء على العراقيين في مناطق شتى من المحافظات العراقية، تداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو لمليشا ظهرت على الساحة العراقية باسم “ربع الله”، حيث انتشر عناصرها في أحد شوارع بغداد وبأيديهم العصي يضربون بها بعض الأشخاص.

وفي التفاصيل، كال عدد من الناشطين العراقيين والإعلاميين على وسائل التواصل شتى الانتقادات، لتفلت ميليشيات من عناصر “ربع الله” الموالية لإيران، واقتحامهم للمركز متخطين سلطة الدولة والقانون، فيما انتقد آخرون الحكومة التي سمحت بمثل هذا التفلت.

في حين شبه آخرون هذا التصرف بتصرفات الدواعش يوم بسطوا قوانينهم السوداء وبطشهم على مناطق واسعة في العراق.

وأظهرت المشاهد التي أشعلت غضبا على مواقع التواصل بين العراقيين، عناصر ملثمين يحملون هراوات ويضربون نساء، فيما عمد بعضم إلى جر العاملات في أحد مراكز التدليك في العاصمة العراقية إلى الخارج وانهالوا عليهن بالضرب.

وفي حين لم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق أو بيان حول الحادث، اتهم ناشطون عراقيون ميليشيات ربع الله التي ظهرت حديثا على الساحة العراقية، قبل أشهر، باقتحام المركز.

وكان اسم تلك المجموعة ظهر بشكل بارز خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً في حينه على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران في العراق.

كما اتهمت باقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي، كذلك تردد اسمها في بعض هجمات الكاتيوشا الفاشلة التي حاولت استهداف مواقع تضم جنودا أميركيين في البلاد، أو حتى السفارة الأميركية في العاصمة.