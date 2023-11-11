بعد حظر دام 5 سنوات.. تركيا تسمح بوقفة احتجاجية لأمهات المختفين قسريا

نظمت مجموعة من قريبات ضحايا الاختفاء القسري في تركيا وقفة احتجاجية، السبت، في وسط إسطنبول دون تدخل الشرطة للمرة الأولى منذ عام 2018.

ويأتي استئناف وقفة “أمهات السبت” بعد أن قال وزير الداخلية علي يرلي قايا يوم الأربعاء، ردا على أسئلة مشرعين من المعارضة خلال جلسة برلمانية، إن لدى الحكومة “نوايا حسنة” وسيتم إيجاد حل سلمي للقضية.

وقالت المجموعة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الاحتجاج الذي نظمته بمشاركة نحو 10 أشخاص في ساحة غلطة سراي بالقرب من منطقة تقسيم بوسط إسطنبول، هو الوقفة الاحتجاجية رقم 972 لها.

وأضافت “لن نتوقف عن البحث عن جميع مفقودينا والمطالبة بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم”.

وكانت الشرطة التركية قد أبلغت منظمة أمهات السبت في عام 2018 بأن احتجاجهن، الذي ينادي بتحقيق العدالة لأقاربهن الذين تعرضوا للاختطاف أو الاحتجاز دون إدراج في السجلات في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، قد تم حظره وفرقتهن بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ومثلت مجموعة من أمهات السبت في عام 2021 أمام القضاء بتهمة رفض التفرق رغم تحذيرات الشرطة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت الشرطة بتفريقهن واحتجازهن كل يوم سبت عندما يحاولن تنظيم احتجاجهن.

ولكن المحكمة الدستورية قضت في فبراير شباط بأنه تم انتهاك حق بعض الأمهات في تنظيم مظاهرات.