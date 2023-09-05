بعد حظر صادرات غزّة.. مناشدات لوقف سياسة "العقاب الجماعي" الإسرائيليّة

طالب الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، إسرائيل برفع الحظر على الصادرات من قطاع غزة، الذي فرضته بسبب ما وصفته بمحاولة تهريب متفجرات، قائلين إنّ ذلك سيضر بآلاف الأسر ويدمر مصادر أرزاق غير مستقرة أصلًا في القطاع المحاصر.

وقالت إسرائيل أمس الإثنين إنها منعت مؤقتًا خروج البضائع التجارية من غزة، بعد أن عثر مفتشون على عدة كيلوغرامات من “متفجرات عالية الجودة” في شحنة مخبأة في بطانات ملابس.

وفي مزرعة ومطعم أسماك (البحار) الواقعة على شاطئ البحر، قال المالك محمد الحاج إنه كان يصدر 20 طنًا من الأسماك أسبوعيًا إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف الحاج: “الأسماك في الثلاجات راح تخرب، السمك في المزارع إذا ما في تصدير راح نبيعه في السوق المحلي بأقل الأسعار”.

وقال إن وظائف 200 عامل في النشاط الذي يملكه مهددة إذا لم يُرفع الحظر ويستأنف التصدير.

فيما يعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الضيق.

ومنذ أن تولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة في القطاع عام 2007، عانى من واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سلع كثيرة، فيما تشدد مصر الإجراءات على الحدود. كما تعرض قطاع غزة لأضرار جسيمة في أربع حروب كبرى واشتباكات أخرى كثيرة بين حماس وإسرائيل.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، إن القرار الإسرائيلي “سوف يزيد من التوتر الموجود بسبب الحصار الإسرائيلي والعدوان ضد شعبنا”.

وفي رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إسرائيل بإلغاء الحظر الذي يوقف صادرات غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وقال العسيلي، وهو من السلطة الفلسطينية التي تقول إنها تمثل جميع الفلسطينيين على الرغم من أنها فقدت السيطرة على غزة لصالح حماس، إنّ القرار الجائر يأتي في ركاب سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل منذ عام 2007، والتي تسببت في أزمة إنسانية في غزة.

وتقول وزارة الاقتصاد في غزة إن صادرات القطاع تبلغ نحو 134 مليون دولار سنويًا، معظمها يذهب إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وقالت وزارة الزراعة التي تديرها حماس في غزة، إن الخطوة الإسرائيلية ستؤثر على 60 ألف أسرة من المزارعين والصيادين. وقدرت الخسائر اليومية بمليون شيكل (263 ألف دولار).

وقالت الوزارة في بيان: “إننا في وزارة الزراعة نطالب بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية”.

وعلى الرغم من الحصار، تسمح إسرائيل لآلاف العمال بالانتقال من غزة للعمل في إسرائيل والضفة الغربية وتحافظ على وجود مراكز جمركية للسماح بالتصدير في محاولة لتعزيز مستوى معين من الاستقرار الاقتصادي.

وبالإضافة إلى الأسماك والمنتجات الزراعية، تصدر غزة كميات كبيرة من المنسوجات والمنتجات الأخرى.

وقال أسامة نوفل، مدير السياسات في وزارة الاقتصاد في غزة، إن إغلاق الحدود سيكون له آثار أوسع تتجاوز الوقف الفوري للصادرات.

وأضاف: “هذا كله له تأثير كبير جدا على مستوى المنشأت الاقتصادية… العديد من هذه المنشات تعمل من أجل التصدير، كذلك سيؤثر سلبًا على تسريح العديد من العمال وبالتالي زيادة البطالة في قطاع غزة. هو قرار كارثي بشكل كبير جدًا”.

وقال وضاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إن ما يصل إلى 30 ألف وظيفة قد تُفقد إذا استمر الإغلاق.