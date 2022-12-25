بعد حظر طالبان.. منظمات إغاثة دولية تعلق برامجها في أفغانستان

قالت ثلاث منظمات إغاثة دولية، من بينها منظمة (سيف ذا تشيلدرن) “إنقاذ الطفولة”، الأحد، إنها ستعلق برامجها الإنسانية في أفغانستان بعد قرار حكومة طالبان إيقاف الموظفات عن العمل.

وأمرت الحكومة أمس السبت جميع المنظمات غير الحكومية المحلية منها والأجنبية بإبقاء جميع الموظفات في منازلهن حتى إشعار آخر لأن بعضهن لم يلتزمن بتفسير طالبان للزي الإسلامي للنساء، وهو تحرك قوبل بإدانة عالمية.

وقالت ثلاث منظمات، هي إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين ومؤسسة كير الدولية، في بيان مشترك إنها ستعلق برامجها بانتظار توضيح لأمر الحكومة.

وورد في البيان “لا يمكننا الوصول بفعالية إلى الأطفال والنساء والرجال ممن هم في حاجة ماسة في أفغانستان من دون موظفاتنا”، مضيفا أنه، من دون قيادة النساء للجهود، لما كانت المنظمات لتصل إلى ملايين الأفغان المحتاجين منذ أغسطس آب من العام الماضي.

ووفقا لمنظمات إغاثة، يأتي تعليق بعض البرامج التي يستفيد منها ملايين الأفغان في وقت يعتمد فيه أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية، وخلال أبرد الفصول في الدولة التي تكثر بها المناطق الجبلية.

كما أشار البيان إلى تأثير حظر عمل الموظفات على الآلاف من فرص العمل في خضم أزمة اقتصادية هائلة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الإغاثة الدولية أفغان إيد إنها ستوقف العمليات بأثر فوري فيما تجري مشاورات مع منظمات أخرى، وإن منظمات غير حكومية أخرى ستتخذ إجراءات مماثلة.