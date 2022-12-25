بعد "حظر عمل النساء".. ثلاث منظمات أجنبيّة تُعلّق عملها في أفغانستان

أعلنت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية أنها ستعلّق عملها في أفغانستان، وذلك بعد القرار الذي أصدرته حكومة “طالبان”، وأمرت فيه جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، بحسب بيان.

جاء في البيان المشترك الصادر عن “أنقذوا الأطفال” (سيف ذي تشلدرن)، و”المجلس النروجي للاجئين” و”كير”، “بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساو تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان”.

يأتي ذلك فيما يعكف نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، على تحديد مقابلة مع سلطة طالبان.

فقد قال المسؤول الأممي رامز الأكبروف إنّ ما حدث سيؤثر بشكل خطير على عمليات الشؤون والإغاثة الإنسانية، وإنّ الكثير من برامجنا سيتأثر لأننا نعتمد على موظفات لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتحديد المستفيدين.

فيما قالت وكالة المعونة الدولية “أفغان إيد”، إنّ تعليق العمليات حدث على الفور، وإنّ أكثر من نصف السكان يعتمد على المساعدات الإنسانية، وفقًا لوكالات الإغاثة.