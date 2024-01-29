بعد حكم قضائي بتصفيتها.. انهيار أسهم "إيفرغراند" الصينية

انهارت أسهم “إيفرغراند” الصينية اليوم اﻻثنين بعد حكم قضائي بتصفيتها.

وأمرت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بتصفية شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند العملاقة، في خطوة من المرجح أن يكون لها تأثير على الأسواق المالية المنهارة في الصين مع سعي صناع السياسات لاحتوائها، وسط أزمة تتفاقم، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وتراجعت أسهم Evergrande بعد الحكم بالتصفية وأوقف التداول على أسهمها في نحو الساعة 10:18 صباحا بتوقيت هونغ كونغ عقب انخفاضها بنسبة 20% في تداولات متقلبة. وتوقف التداول على أسهم الشركات التابعة للمجموعة، وفقا للإفصاحات في بورصة هونغ كونغ، نقلاً عن شبكة “CNBC الأميركية” اطلعت عليه “العربية Business”.

وبحسب “رويترز” فإن القاضية ليندا تشان قررت تصفية المطور الأكثر مديونية في العالم، مع أكثر من 300 مليار دولار من إجمالي الالتزامات، بعد عدم تمكن “إيفرغراند” من تقديم خطة إعادة هيكلة ملموسة بعد أكثر من عامين من التخلف عن سداد السندات وبعد عدة جلسات استماع في المحكمة.

وقالت تشان التي ستقدم لها الأسباب التفصيلية في وقت لاحق يوم الاثنين: “حان الوقت للمحكمة أن تقول كفى”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Evergrande سيو شون لوسائل الإعلام الصينية إن الشركة ستضمن استمرار تسليم مشاريع بناء المنازل على الرغم من أمر التصفية. وأضاف أن الأمر لن يؤثر على عمليات الوحدات البرية والبحرية لشركة إيفرغراند.

ويمهد القرار الطريق لما يتوقع أن يكون عملية طويلة ومعقدة ولها اعتبارات سياسية محتملة، نظرا لتعدد السلطات المعنية، ويركز المستثمرون في الخارج على كيفية تعامل السلطات الصينية مع الدائنين الأجانب عندما تفشل شركة ما.

وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس: “إنها ليست النهاية، بل بداية عملية التصفية الطويلة، الأمر الذي سيجعل العمليات اليومية لشركة إيفرغراند أكثر صعوبة”. “نظرًا لأن معظم أصول Evergrande موجودة في البر الرئيسي للصين، فإن هناك شكوكًا حول كيفية قيام الدائنين بالاستيلاء على الأصول والسداد لحاملي السندات في الخارج، ويمكن أن يكون الوضع أسوأ بالنسبة للمساهمين.”