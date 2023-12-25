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بعد حكم محكمة سويدية على مسؤول إيرانيّ سابق.. كيف علّقت طهران؟

منذ 23 دقيقة
حميد نوري

حميد نوري

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أعلنت إيران اليوم الإثنين، أنها ستواصل المساعي للإفراج عن مسؤول إيراني سابق محكوم عليه في السويد بالسجن مدى الحياة، لضلوعه في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ “هذا الحكم الجائر والمشين لا ينهي الجهود الدبلوماسية الإيرانية لإعادة هذا المواطن الإيراني إلى بلاده وإطلاق سراحه، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والمتاحة”، من دون أن يحدد شيئًا بعينه.

وأيدت محكمة استئناف سويدية يوم الثلاثاء الماضي، إدانة المسؤول السابق حميد نوري والحكم الصادر بسجنه مدى الحياة بتهمة القتل وارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي.

وقال كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي: “نعترض بشدة على الحكم وعلى ما حدث خلال فترة احتجاز هذا المواطن الطويلة.. وعلى عدم احترام حقوقه الأساسية في سجون السويد”. وأضاف: “نأمل أن تتخذ السويد إجراءات جدية تعويضًا عن أخطائها”.

وبدأت محكمة إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر محاكمة سويدي يدعى يوهان فلوديروس، كان يعمل لدى الاتحاد الأوروبي بتهم التجسس لصالح إسرائيل و”الفساد في الأرض” وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وتتهم منظمات حقوقية وحكومات غربية الجمهورية الإسلامية بمحاولة انتزاع تنازلات سياسية من دول أخرى من خلال اعتقالات بتهم أمنية ربما تكون ملفقة.

وتقول طهران إن مثل هذه الاعتقالات تستند إلى قانونها الجنائي وتنفي احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.

وتوترت العلاقات بين السويد وإيران منذ عام 2019 عندما اعتقلت السويد نوري بسبب ضلوعه في إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في الثمانينيات.

    المصدر :
  • رويترز

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