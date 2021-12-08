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بعد حكم 16 عاما.. ألمانيا تطوي صفحة ميركل وتنتخب أولاف شولتس

8 - ديسمبر - 2021
أولاف شولتس وميركل

أولاف شولتس وميركل

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انتخب البرلمان الألماني، الأربعاء، أولاف شولتس ليصبح تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وليبدأ حقبة جديدة لأكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان بعد ولاية أنغيلا ميركل التي امتدت 16 عاما.

وتتولى حكومة شولتس السلطة مع آمال كبيرة في تحديث الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي، ومكافحة تغير المناخ، لكنها تواجه تحديا مباشرا يتمثل في التعامل مع أصعب مرحلة من جائحة فيروس كورونا تواجهها ألمانيا حتى الآن.

وحصل شولتس على دعم 395 نائبا، الأربعاء.

ويمتلك ائتلافه، المكون من 3 أحزاب، 416 مقعدا في مجلس النواب المكون من 736 مقعا.

من المقرر تعيين شولتس رسميا من قبل رئيس ألمانيا، وسيؤدي اليمين أمام رئيس البرلمان في وقت لاحق.

ومع انتخاب ‏‏أولاف شولتس مستشاراً للبلاد تنطوي صفحة ‏حكم أنغيلا ميركل الذي استمرّ 16 عاماً.‏

وبذلك تكون ميركل، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، أمضت في السلطة 5860 يوماً. ‏إلا أنها ستغادر قبل تسعة أيام من تمكنها من كسر الرقم القياسي الذي سجّله ملهمها ‏هيلموت كول في الحكم.‏

وستسلّم القائدة المحافظة مقاليد الحكم في أول قوة اقتصادية أوروبية الأربعاء إلى ‏أولاف شولتس الذي كان في آنٍ معاً خصمها السياسي لكن أيضا نائبها في ‏المستشارية ووزير المالية في حكومتها.‏

وبعد أكثر من شهرين من فوزه في الانتخابات التشريعية في أواخر أيلول (سبتمبر)، ‏سينتخب البوندستاغ شولتس على رأس ائتلاف غير مسبوق شُكّل بأسرع مما كان ‏متوقعًا ويضم ثلاثة مكونات هم “الحزب الاشتراكي الديموقراطي” وطحزب ‏الخضر” و”الحزب الديموقراطي الحر الليبرالي”.‏

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