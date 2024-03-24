بعد حملة اعتقالات.. ارتفاع أعداد الأسرى في سجون الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد (16) فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون، بحسب بيان هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت مؤسستا الأسرى، في بيان مشترك، اليوم الأحد 24 آذار/مارس الجاري، إن عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، رام الله، بيت لحم، طولكرم، والقدس.

وأوضحتا أن عمليات الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (7755)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوه إلى أن “حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر”.