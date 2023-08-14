بعد خانون.. اليابان تستعد للإعصار لان

ألغت شركات طيران وسكك حديدية رحلاتها في مناطق بوسط البر الرئيسي لليابان فيما تستعد البلاد لمواجهة الإعصار لان الذي من المتوقع أن يصل لليابسة غدا الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار لان وهو سابع عاصفة مدارية تضرب البلاد الموسم الحالي يمر فوق المحيط الهادي بالقرب من وسط اليابان ويتجه نحو الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة اليوم الاثنين، وبلغت سرعة الرياح القصوى 139 كيلومترا في الساعة فيما وصلت سرعة الزوابع المصاحبة إلى 195 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تصل الأطراف الخارجية للعاصفة إلى ساحل محافظة واكامايا في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) ثم تتجه شمالا فوق مدينتي أوساكا وكيوتو المأهولتين بالسكان. وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من احتمالات هطول أمطار غزيرة ورياح ومن خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وألغت شركتا الخطوط الجوية اليابانية وإيه.إن.إيه هولدينجز الكثير من الرحلات في مسار العاصفة.

وأعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان توقف خطوط القطارات فائقة السرعة توكايدو شينكانسن بين مدينتي ناجويا وأوساكا طيلة غد الثلاثاء بالإضافة إلى خط سانيو شيناكسين بن مدينتي أوساكا وأوكاياما.

تأتي العاصفة في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب أكثر من دولة في شمال غرب المحيط الهادي لأيام قبل أن يصل إلى جنوب اليابان ويتجه شمالا ويُحدث أضرارا في كوريا الجنوبية والصين والشرق الأقصى لروسيا.

وقد يتسبب الإعصار لان في اضطرابات خلال أحد أكثر مواسم السفر ازدحاما في اليابان أثناء عطلة أوبون الصيفية إذ يخرج الكثيرون في إجازات ويعودون إلى المناطق التي ينحدرون منها.

وقالت شركة يونيفرسال ستوديوز في اليابان إنها ستغلق متنزهها في أوساكا غدا الثلاثاء بينما أُلغيت جميع المباريات المقررة ليوم الثلاثاء ببطولة البيسبول لطلاب المرحلة الثانوية أو ما يعرف ببطولة كوشين الصيفية وهي تقليد يتابعه الملايين في اليابان.