الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد خروج بربادوس عن التاج البريطاني.. ظهور جمهورية جديدة

24 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2021 11:15 صباحًا

علم باربادوس

A A A
طباعة المقال

تخرج بربادوس المستعمرة البريطانية السابقة الأسبوع المقبل عن التاج البريطاني وعن الملكة إليزابيث كرمز لرأس الدولة لتنفصم بذلك آخر عرى الملكية التي ربطتها ببريطانيا على مدى 400 عام.

وتعتبر بربادوس التخلي عن الملكة إليزابيث الثانية، وهي ملكة على بربادوس و15 دولة أخرى من بينها أستراليا وكندا وجامايكا، علامة على الثقة وسبيلا للتخلص من آثار تاريخها في عهد الاستعمار.

وقال البروفسور السير هيلاري بيكلز، أستاذ التاريخ في بربادوس: “هذه نهاية قصة استغلال الاستعمار للعقل والجسد”، مضيفا أنها لحظة تاريخية لبربادوس ومنطقة الكاريبي وجميع المجتمعات فيما بعد العصر الاستعماري.

وذكر أن “شعب هذه الجزيرة ناضل لا من أجل الحرية والعدالة فحسب بل لتحرير نفسه من طغيان السلطة الإمبريالية والاستعمارية”.

وفي ذكرى مرور 55 سنة على استقلال البلاد ستتحلل بربادوس بمولد الجمهورية أخيرا من جميع الروابط الاستعمارية التي ربطت هذه الجزيرة الصغيرة ببريطانيا منذ أعلنت سفينة إنجليزية تبعيتها للملك جيمس الأول في العام 1625.

وسيحضر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز (73 عاما) الاحتفالات بمولد الجمهورية في بريدجتاون والتي تبدأ الاثنين المقبل.

وستظل بربادوس عضوا في الكومنولث.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟