بعد خسارة بـ7 مليار دولار.. أكبر شركة عقارات في الصين تحذر!

حذرت شركة كانتري جاردن “Country Garden” الصينية للبناء (الأربعاء 30-8-2023) من أنها قد تواجه عجزًا عن سداد ديونها الضخمة، بعد أن أعلنت عن خسارة بقيمة 51.5 مليار يوان (7 مليارات دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام.

وقالت الشركة، التي كانت أكبر مطور سكني في الصين في العام الماضي، بأنها تفاجأت بعمق واستمرارية انخفاض سوق العقارات، خاصة في المدن الصينية الصغيرة، وفشلت في التصرف بسرعة كافية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة هونغ كونغ: “شعرت الشركة بالندم العميق على أدائها غير المرضي”.

وأكدت “كانتري جاردن” أنها قد أخطأت في سداد فائدة لحاملي بعض سنداتها في وقت سابق من هذا الشهر، وإذا استمر أداء الشركة المالي في التدهور مستقبلاً، فقد تواجه مشكلة في السداد.

وأضافت في البيان: “كل ما سبق يشير إلى وجود عدم يقين ملموس يمكن أن يلقي شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار ككيان مستدام”.

الشركة المتعثرة في مجال العقارات تواجه أزمة سيولة، تخشى بعض الأوساط أن تمتد إلى الاقتصاد الصيني الأوسع وحتى تتسرب للخارج.

قالت الشركة التي تقع في فوشان بمقاطعة قوانغدونغ في وقت سابق من يوم الأربعاء إنها تعتزم إصدار أسهم جديدة بقيمة 270 مليون دولار هونغ كونغ (34.4 مليون دولار أمريكي) لشركة Kingboard Holdings، وهي شركة تصنيع للألواح المركبة مقرها هونغ كونغ، بدلاً من قرض كان مستحقًا للسداد.

أُعلِنَ ذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه مدينة صينية كبيرة، جوانغتشو، تخفيف قواعد الرهن العقاري للمشترين بهدف دعم قطاع العقارات الذي يعاني.

في يوم الاثنين، قالت الشركة إن مشروعها بقيمة 100 مليار دولار في ماليزيا، أكبر تطوير لها في الخارج، “يعمل بشكل طبيعي”، وأضافت أن عملياتها في المنطقة “آمنة ومستقرة”. أعطت هذه الإعلانات، جنبًا إلى جنب مع التدابير الصينية الأخيرة لدعم القطاع، دفعة قصيرة لأسهم “كانتري جاردن” في هونغ كونغ.

ولكن السهم ما زال منخفضًا بنسبة 67% هذا العام، وتتضيق الخناق على الشركة.

تمتلك “كانتري جاردن” تقريبًا 200 مليار دولار من الالتزامات الإجمالية. وتواجه ضغوطًا متزايدة لسداد ديونها – حيث تبلغ قيمة سنداتها المستحقة حتى نهاية 2024 حوالي 31 مليار يوان (4.3 مليار دولار)، وفقًا لـ موديز.

في وقت سابق من هذا الشهر، أثارت تقارير عن عدم دفع الشركة للأقساط على سندين بالدولار صدمة في السوق. وفي الأسبوع الماضي، قامت الشركة بتأجيل موعد من 25 أغسطس إلى 31 أغسطس لحاملي سند بقيمة 3.9 مليار يوان (530 مليون دولار) للتصويت على خطة لتمديد سداد السند.

كيف بدأت الأزمة

يخشى المستثمرون أن يكون انهيار الشركة ماليًا تهديدًا آخر لثقة المستثمرين الهشة بالفعل، في حين تحاول بكين إنقاذ القطاع المتعثر، والذي يعتبر أساسيًا لنمو الاقتصاد الصيني.

في 10 أغسطس، أقرت “كانتري جاردن” بأنها تواجه “أكبر صعوبة” منذ تأسيسها في عام 1992، مشيرة إلى تراجع المبيعات وظروف تمويل صعبة.

أثرت هذه الأخبار في تفاقم واستمرار تداول أوراق الشركة، مما أجبرها لفترة قصيرة على تعليق تداول 11 من سنداتها على الأرض الوطنية. أفادت وسائل الإعلام الصينية الحكومية في ذلك الوقت بأن من المتوقع أن يبدأ المطور قريبًا إعادة هيكلة الديون.

في يوم الأربعاء، أصبحت جوانغتشو أول مدينة صينية كبيرة تعلن عن تخفيف لوائح الرهن العقاري بهدف تشجيع شراء المنازل.

بموجب القواعد الجديدة، يمكن اعتبار الأشخاص الذين كانوا لديهم رهون عقارية سابقًا مشترين أول مرة والاستفادة من قروض تفضيلية، وفقًا لبيان من حكومة المدينة.

جاء هذا الإجراء بعد أيام من إصدار بيان مشترك من ثلاث جهات رقابية صينية تسمح للحكومات المحلية بتخفيف قيود الرهن العقاري، ضمن جهود الحكومة المركزية لإحياء الطلب على الشراء.

من بين جهود أخرى، أعلنت السلطات الإسكان والضرائب يوم الجمعة أنها ستمدد استرداد الضرائب على الدخل الشخصي للأشخاص الذين يشترون منازل جديدة في غضون عام واحد بعد بيع الممتلكات السابقة.