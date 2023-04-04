بعد خفض الإمدادات.. توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

قال بنك جولدمان ساكس إن تخفيضات أوبك لإنتاج النفط الخام قد تؤدي إلى عجز أكبر بكثير في السوق مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بحلول أبريل نيسان 2024 وزيادة قوة تسعير المنظمة.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، يوم الأحد على المزيد من تخفيضات إمدادات النفط إلى 3.66 مليون برميل يوميا مما ساعد على رفع الأسعار فوق 86 دولارا للبرميل.

وأشار جولدمان إلى أنه يتوقع “ارتفاع قوة تسعير أوبك، وهي القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار كثيرا بالطلب، كمحرك اقتصادي رئيسي”، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عوائد أوبك+ لأن زيادة الأسعار تعوض الانخفاض في حجم الإمدادات.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 85.31 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.

كما توقع جولدمان ساكس الالتزام بنسبة تقترب من 90 بالمئة بخطة خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، نظرا لأن الدول التي أعلنت عن خفض إضافي لديها سجل امتثال قوي ونفذت ما يقرب من 90 بالمئة من قرار خفض الإنتاج المعلن في أكتوبر تشرين الأول 2022 بحلول يناير كانون الثاني 2023.

وكرر البنك توقعاته بعودة السوق إلى عجز مستمر اعتبارا من يونيو حزيران وما بعد ذلك نظرا للنمو السريع في الأسواق الناشئة وتراجع الإمدادات الروسية وتباطؤ الإمدادات الأمريكية.

ورفع جولدمان ساكس أمس الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر كانون الأول 2023 بخمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل.

وقال بنك باركليز أيضا إنه يتوقع ارتفاعا بخمسة دولارات عن السعر المستهدف البالغ 92 دولارا للبرميل، في حين أشار جيفريز إلى أن سعر خام برنت قد ينهي العام عند 96 دولارا للبرميل.