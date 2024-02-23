الجمعة 13 شعبان 1445 ﻫ - 23 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد خفض سقف الأسعار 12%.. تراجع مرتقب بفواتير الطاقة في بريطانيا

منذ 14 دقيقة
A A A
طباعة المقال

من المتوقع أن تنخفض معظم فواتير الطاقة للمنازل في بريطانيا اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان القادم بعد أن خفضت هيئة تنظيم الطاقة (أوفجيم) سقف الأسعار في السوق المحلية 12.3 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.

وسيوفر الخفض الناجم عن هبوط أسعار بيع الطاقة بالجملة متنفسا للأسر التي تكافح وسط أزمة تكلفة المعيشة، وسيساعد أيضا في السيطرة على التضخم.

وينخفض الحد الأقصى الجديد لمتوسط أسعار استهلاك الكهرباء والغاز سنويا، والبالغ 1690 جنيها إسترلينيا (2139.37 دولار)، بمقدار 238 جنيها إسترلينيا عن الحد الأقصى السابق البالغ 1928 جنيها.

وقالت الهيئة “سيؤدي ذلك إلى وصول أسعار الطاقة إلى أدنى مستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة جوناثان بريرلي “على المدى الأطول، نحتاج إلى التفكير في إجراءات إضافية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة حتى مع انخفاض الأسعار”. وبلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة رقما غير مسبوق عند 3.1 مليار جنيه إسترليني.

ويخضع نحو 29 مليون عميل لتعريفة الكهرباء القياسية وحدها الأقصى الذي دخل حيز التنفيذ في 2019 بهدف حماية المستهلكين. وتقوم الهيئة بتحديث الحد الأقصى كل ثلاثة أشهر ليعكس التغير في بعض التكاليف منها رسوم الشبكة وأسعار الجملة وتكاليف بيئية واجتماعية.

(الدولار = 0.7896 جنيه إسترليني)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة السياحة: عدد الزوار الأجانب لتركيا يتجاوز المليونين في يناير
الأسهم الأوروبية
بدعم مكاسب باسف وستاندرد تشارترد.. أسهم أوروبا ترتفع
صحيفة عبرية: الأسلحة الموزعة على المستوطنين بيعت لمقاومين فلسطينيين

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!
صورة لميشال عون وعلم حزب الله
اتفاق مارمخايل مصلحة وانتهت.. "التيار" يتحضّر لمرحلة جديدة