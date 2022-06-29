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بعد خلاف دبلوماسي.. إسبانيا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2022 10:56 صباحًا
أنابيب الغاز

أنابيب الغاز

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وسط الخلافات الدبلوماسية السابقة بين البلدين وبعد توقفه لفترة، بدء تدفق الغاز الطبيعي الاسباني الاربعاء باتجاه المغرب عبر خط أنابيب كان قد توقف عن الضخ في نوفمبر تشرين الثاني، كما أظهرت بيانات من شركة إيناجاس التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا اليوم الأربعاء

وقررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب يمر بالمغرب المجاور، مما أوقف تقريبا كل إمدادات المغرب من الغاز، مع تدهور العلاقات بين الرباط والجزائر.

وفي أبريل نيسان، حذرت الجزائر مدريد من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد أن أكدت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا وجود خطط لضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا في الاتجاه العكسي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب.

وقال متحدث باسم إيناجاس اليوم الأربعاء “عملية التصديق‭‭ ‬‬تضمن أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري”.

وفي مارس آذار، أثارت إسبانيا غضب الجزائر، مورد الغاز الرئيسي لها، من خلال دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، مما دفع الجزائر إلى تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد القائمة منذ 20 عاما وتسبب في أزمة دبلوماسية.

ولقي هذا التحول استحسانا في الرباط حيث قرر المغرب إعادة سفيره إلى إسبانيا بعد غياب لمدة عام تقريبا عقب خلاف دبلوماسي طويل.

    المصدر :
  • رويترز

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