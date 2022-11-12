بعد خيرسون.. الجيش الأوكراني يحشد نحو زابوريجيا

أعلنت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية بدأت بتعزيز قواتها في المنطقة.

يأتي ذلك بعد ع تأكيد السلطات الأوكرانيةا أن الحرب ضد القوات الروسية لم تنته باستعادة مدينة خيرسون جنوب البلاد.

وقال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، الخاضعة لسيطرة الروس، منذ أوائل مارس الماضي، إن الجيش الأوكراني يعزز ويحشد قوات عسكرية في اتجاه زابوريجيا.

تنقل قواتها

كما أضاف في تصريحات اليوم السبت، لوكالة سبوتنيك الروسية، أن كييف تنقل قواتها العسكرية من خيرسون إلى محاور زابوريجيا.

إلى ذلك، اعتبر أن خطة الأوكران تقضي بالوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولغي وميليتوبول، وفتح محور آخر للهجوم أيضا من نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.

تأتي تلك التحركات، بعد أن استعاد الجيش الأوكراني عشرات القرى في منطقة خيرسون، معلناً السيطرة شبه الكاملة عليها، في انتكاسة موجعة لموسكو، لاسيما أن خيرسون أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيدها منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي.

كما أنها تشكل مع دونيتسك ولوغانسك، وزابوريجيا، الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها.

كذلك، يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبرو بيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.