بعد دخول الجيش الروسي سيفيرسك... عملية التمشيط جارية!

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحرير آخر أراضي دونباس، في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع.

وفي آخر التطورات، أفادت وكالة “تاس” الروسية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن قوات لوغانسك والجيش الروسي دخلا مدينة سيفيرسك ويعملان على تمشيطها لبسط السيطرة عليها.

وقال المصدر: “لقد دخلت قوات الحلفاء إلى سيفيرسك، ويمكننا القول أن المدينة تحت سيطرتنا العملياتية، وعمليات التمشيط جارية الآن”. وأضاف: “قريبا سيفيرسك ستكون خالية تماما من القوات الأوكرانية”.

وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط المقاتلات الروسية لـ3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز “سو-24″ و”سو-25” و”ميغ-29″، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسي، حيث أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها الخاصة بينما يتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة على كل الجبهات.

كما أضاف أنه تم تحييد أكثر من 350 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولاييف، و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاخوفكا العملياتية والتكتيكية.

وكانت موسكو حذرت مؤخرا من أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا يمكن أن تمتد إلى بولندا إذا استمرت الولايات المتحدة في تسليح قوات كييف.

وبحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك بوست” New York Post الأميركية، التحذير جاء خلال برنامج “60 دقيقة” على القناة الأولى الروسية، حيث جاء التحذير الروسي على لسان مقدمة البرامج التي قالت إنه “إذا استمر الغرب في إرسال المساعدات لأوكرانيا، فقد يشتد الصراع”.

وتابعت: “الأميركيون يرسلون صواريخ يمكنها الوصول لمسافة 186 ميلاً. وأضافت: “سنذهب على طول الطريق إلى وارسو”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز “هيمارس” HIMARS أميركية الصنع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتقصف القوات الروسية، التي أتمت هذا الشهر سيطرتها على منطقة لوغانسك في دونباس، أجزاء من دونيتسك المجاورة منذ أسابيع.