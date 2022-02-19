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بعد دعوة أمير قطر... الرئيس الجزائري يتجه غداً الى الدوحة

19 - فبراير - 2022
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

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في تلبية لدعوة أمير قطر, قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن يزور العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، وسيكون في استقباله ‏أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.‏
وذكر ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن “زيارة تبون تأتي تلبية لدعوة أمير قطر، وتندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي قطر والجزائر وشعبيهما”.
وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.
وتعتبر قطر هي ثالث دولة عربية يزورها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارته كل من مصر وتونس.
وكان أول لقاء جمع بين الرئيس الجزائري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر فبراير/ شباط قبل عامين خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للجزائر.

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