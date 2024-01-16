بعد "دعوة" لحميدتي.. السودان يُعلّق مشاركته في جهود الوساطة مع "إيجاد"

أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء، أنّ السودان علّق مشاركته في جهود الوساطة التي تضطلع بها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) التي سعت للتوسط من أجل إجراء محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

كانت “إيجاد” قد عرضت التوسط بين قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بطرق تشمل استضافة اجتماع، وهو ما وافق عليه الجانبان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة علّقت التعامل مع “إيجاد” بعدما أدرجت السودان في جدول أعمال اجتماع مقرر في 18 يناير/ كانون الثاني في كمبالا بأوغندا ودعت قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، للحضور.

وبعدما توارى عن الأنظار لأشهر، ظهر حميدتي في الآونة الأخيرة من أجل زيارة العديد من الدول الأفريقية ولقاء شخصيات سياسية سودانية مؤيدة للديمقراطية.

واندلعت الحرب في السودان في منتصف أبريل/ نيسان الماضي بسبب خطة للانتقال السياسي بعيدًا عن الحكم العسكري.

وأدت الحرب إلى وقوع أزمة إنسانية كبرى وتسببت في تدمير العاصمة الخرطوم وأثارت موجات من عمليات القتل على أساس عرقي في دارفور.