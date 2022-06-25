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بعد رئيس استخبارات الحرس الثوري.. إقالة قائد فيلق حماية خامنئي

منذ 16 دقيقة
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المرشد الإيراني علي خامنئي

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يتواصل مسلسل الإقالات لقادة الحرس الثوري الإيلراني، فبعد إقالة رئيس الاستخبارات، عُين العميد في الحرس الثوري الإيراني، حسن مشروعي فر، قائدا لفيلق “ولي الأمر” بقرار من قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

ومشروعي فر كان يشغل منصب مساعد قائد فيلق “ولي الأمر”، وهو قريب من القائد الجديد لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وعمل ضمن جهاز للأمن الداخلي للحرس يطلق عليه “حماية المعلومات”، ومهمته مراقبة منتسبي الحرس الثوري.

مسؤول عن حماية المرشد

يشار إلى أن فيلق “ولي الأمر” مسؤول عن حماية المرشد الإيراني، علي خامنئي.

يأتي هذا التغيير فيما يشهد الحرس الثوري حملة تطهير بعد الإطاحة برئيس استخباراته حسين طائب المقرب من نجل المرشد مجتبى خامنئي، لفشله في حماية المنشآت التابعة لبرامج إيران النووية والعسكرية واعتقال خلايا تابعة للحرس الثوري في تركيا.

الأخوة الأعداء

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك منافسة حامية الوطيس خلف الستار بين نجلي المرشد مصطفى ومجتبى خامنئي، حيث يحظى مصطفى بدعم رجل الدين أصغر حجازي المسؤول الأمني الأول لبيت المرشد والمرافق الخاص للمرشد اللواء وحيد حقانيان، لذا يمكن وصف هذه التحولات المتسارعة بصراع الأخوة الأعداء.

كما اعتبر مراقبون أن إقصاء حسين طائب من رئاسة استخبارات الحرس الثوري جاءت بعد خروقات استخباراتية من قبل إسرائيل في إيران.

وحل محل طائب، محمد كاظمي، كما استبدل جابري بمشروعي فر، ما وصفه مراقبون بانقلاب بطيء في الحرس الثوري.

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