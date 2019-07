بعد رفض طهران زيارته.. بومبيو: خامنئي يخشى على شعبه سماع الحقيقة

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، رفض طهران لعرضه السفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عرضت مؤخراً السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام هناك عرضي هذا”.

وأضاف: “نحن لا نخشى من قدوم جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إلى أميركا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية. هل واقع نظام خامنئي سيئ للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، وغير مختصرة”.

وكان بومبيو قد رد على سؤال “بلومبيرغ تي في” حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ما، وقال “بالتأكيد”، قبل أن يُضيف أنه سيذهب “إلى هناك عن طيب خاطر”.

ولفت إلى أن ظريف “يتحدث إلى وسائل الإعلام، وإلى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأميركية”.

وأردف بومبيو “أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم وأصبحَ الآن يؤذي إيران”.

I recently offered to travel to Tehran and speak directly to the Iranian people. The regime hasn’t accepted my offer. pic.twitter.com/IFNSf0AJ4H

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2019