بعد رفع الفائدة.. الأسهم الأوروبية تتّجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع، بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة مدعومًا بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد سهم كرينج الفرنسية وإل.في.إم.إتش 2.7 بالمئة لكل منهما.

وحقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في ستة أشهر أمس الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة والأخيرة على الأرجح في المعركة المستمرة منذ 14 شهرا لكبح التضخم.

وقاد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني المكاسب الأسبوعية في المنطقة وارتفع 0.8 بالمئة اليوم الجمعة.

وانخفض سهم إتش اند إم بنسبة 4.6 بالمئة بعد إعلان شركة الملابس السويدية عن عدم تسجيل زيادة في مبيعات الربع الأخير لتخالف التوقعات إذ أنها تجد صعوبة في جذب العملاء مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة.