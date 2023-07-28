الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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بعد رفع توقّعات التضخّم.. أردوغان يُعيّن ‭3‬ نواب جُدد لرئيسة البنك المركزي

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

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عيّن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، ثلاثة نواب لرئيسة البنك المركزي، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023 وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيًا.

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الخميس، فقد جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كراهان وخديجة كراهان نوابًا لرئيسة البنك.

ويظهر الملف الشخصي لفاتح كاراهان على لينكد، تقلّده لمناصب في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لما يقرب من عقد، قبل أن ينتقل مؤخرًا للعمل في أمازون كخبير اقتصادي كبير.

أما أكجاي فخبير اقتصادي كان يعمل في بنك يابي كريدي، وخديجة كاراهان أكاديمية ومستشارة اقتصادية بارزة للرئيس.

تأتي هذه الخطوة بعدما عكس المركزي برئاسة حفيظة غاية أركان مساره وشدد السياسة بمقدار 900 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

ورفع البنك المركزي التركي يوم الخميس توقعاته للتضخم بنهاية 2023 بشكل حاد إلى 58 بالمئة، وقال إنه سيواصل تشديد السياسة النقدية. وبلغ معدل التضخم 38.2 بالمئة في يونيو/ حزيران على أساس سنوي.

وعين الرئيس التركي محمد شيمشك وزيرًا للمالية وأركان رئيسة للبنك المركزي بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في مايو/ أيار.

وذكرت الجريدة الرسمية أنّ أردوغان أعفى النواب السابقين إمره سينار وطه جكمك ومصطفى دومان.

    المصدر :
  • رويترز

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