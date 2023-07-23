بعد زراعة منظم لضربات القلب.. نتنياهو يرجئ زيارة لقبرص وتركيا

ذكرت محطة إن.12 نيوز التلفزيونية في إسرائيل اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ زيارة لكل من تركيا وقبرص.

وذلك بعد أن ذكر مكتبه أنه سيخضع للإجراء الطبي في مركز شيبا الطبي في حي تل هشومير. ونُقل نتنياهو إلى هذا المركز أثناء الليل في 15 تموز/يوليو بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف تعرض له أثناء قضاء عطلة على البحر في الجليل من دون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في ظل موجة طقس حار.

ما أدى الى دخوله المستشفى وخضوعه لعملية لزراعة منظم لضربات القلب.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو على الفور ما ورد في التقرير.