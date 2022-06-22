الخميس 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد زلزال افغانستان.. استجابة إنسانية محتملة من واشنطن

منذ 39 دقيقة
افغانستان

افغانستان

A A A
طباعة المقال

أعلنت الولايات المتحدة، أنها تدرس “استجابة إنسانية” محتملة للزلزال الذي ضرب أفغانستان، من دون أن تستبعد أن تتناقش مباشرة مع طالبان التي لا تعترف واشنطن بحكومتها.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان في بيان، إن الرئيس جو بايدن “يتابع تطور الوضع” ويدرس “خيارات الاستجابة” الأميركية.

وأضاف أن الولايات المتحدة التي انسحبت من أفغانستان الصيف الماضي بعد عشرين عاما من الحرب “تفخر بكونها على رأس الجهات التي تقدم لها المساعدات الإنسانية”.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن “الشركاء الإنسانيين الأميركيين يشاركون بالفعل في الاستجابة، بما في ذلك عن طريق إرسال فرق طبية لمساعدة السكان المتضررين”، ووعد بأن تواصل واشنطن “قيادة المجتمع الدولي في استجابته للاحتياجات الإنسانية” للأفغان.

وردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت الحكومة الأميركية مستعدة لمساعدة طالبان بشكل مباشر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن قادة البلاد الجدد لم يتقدموا “بطلب مساعدة” رسمي لواشنطن.

وأضاف برايس: “أتصور أن الاستجابة الإنسانية للزلزال ستكون موضوع نقاش بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين من طالبان في الأيام المقبلة”، وأوضح أن في هذه المرحلة “نركز جهودنا ومناقشاتنا على شركائنا في المجال الإنساني”.

    المزيد من أخبار العالم

    زلزال ضرب غرب أفغانستان
    أكثر من 1500 قتيل.. إليكم آخر تطورات زلزال أفغانستان
    صندوق النقد الدولي
    صندوق النقد الدولي يرحب ببرنامج الإصلاحات: جاهز لبدء المفاوضات مع تونس
    الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز
    لخفض الأسعار.. بايدن يطلب من الكونجرس تعليق ضريبة البنزين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!