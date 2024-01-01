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بعد زلزال اليابان.. تحذيرات تسونامي تطال كوريا الشمالية

منذ 10 دقائق
خريطة كوريا الشمالية

خريطة كوريا الشمالية

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن الإذاعة الرسمية لكوريا الشمالية أن بيونجيانج أصدرت تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على ساحلها الشرقي بعد أن ضرب زلزال قوي اليابان اليوم الاثنين وقالت إن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 2.08 متر قد تضرب شواطئها.

وضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة وسط اليابان اليوم الاثنين مما أدى إلى صدور تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي) وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء والاستعداد لهزات تابعة محتملة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن موجة تسونامي بارتفاع متر واحد ضربت مناطق على الساحل الغربي بطول بحر اليابان فيما يتوقع وصول موجة أكبر لاحقا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات تسونامي.

وقال المتحدث باسم الحكومة هاياشي يوشيماسا في مؤتمر صحفي طارئ إن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة.

وأظهرت لقطات بثتها إن.إتش.كيه مبانٍ تنهار في إيشيكاوا، كما أدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو على الساحل المقابل.

وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 36 ألف منزل في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما.

    المصدر :
  • رويترز

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