بعد زلزال اليابان.. ماذا قال العالم الهولندي؟

بعدما ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر شمال اليابان اليوم الثلاثاء، قال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عبر حسابه على “تويتر”: هذا ثاني زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر خلال 12 ساعة”.

هوغربيتس أضاف في تغريدته: “كما قلت في كثير من الأحيان، تميل الهزات القويّة إلى الحدوث في مجموعات”.

That's two M 6 #earthquakes within 12 hours. As I said so often, stronger tremors tend to occur in clusters. See our planetary geometry analysis: https://t.co/m5DykMgN5W https://t.co/iY075ADELc — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 28, 2023

هذا وقد ضرب الزلزال اليابان اليوم عند الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، بحسب ما أفادت قناة “NHK” التلفزيونية الرسمية.

ويشار إلى أنّ زلزالًا كان قد ضرب اليابان أيضًا يوم السبت، قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال البلاد، حسبما ذكرت السلطات، مضيفة أنها لم تصدر تحذيرًا من موجات تسونامي.

وقال معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض ومكافحة الكوارث إن الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة نيمورو على عمق 61 كيلومترًا.

وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس أعاد التغريد بالنشرة الخاصة بالهيئة التي يتبعها (SSGEOS)، الجمعة، حيث توقع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام المتبقية من شهر مارس، مشيراً إلى أن هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى أكثر من 6 درجات وربما تلامس 7 درجات.