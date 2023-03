بعد زلزال اليابان.. ماذا قال العالم الهولندي؟

بعدما ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر شمال اليابان اليوم الثلاثاء، قال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عبر حسابه على “تويتر”: هذا ثاني زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر خلال 12 ساعة”.

هوغربيتس أضاف في تغريدته: “كما قلت في كثير من الأحيان، تميل الهزات القويّة إلى الحدوث في مجموعات”.

That's two M 6 #earthquakes within 12 hours. As I said so often, stronger tremors tend to occur in clusters. See our planetary geometry analysis: https://t.co/m5DykMgN5W https://t.co/iY075ADELc

