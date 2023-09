بعد زلزال شعرت به مدن عربيّة اليوم.. كيف علّق العالم الهولندي؟

ضرب سواحل جيبوتي، صباح اليوم الخميس، زلزال بلغت قوته 4.7 بمقياس ريختر، وأتت تلك الهزة المتوسطة بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بها بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن. فيما لم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية.

في هذا الإطار، علق العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، على الأمر، قائلًا بتغريدة على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “هزتان متوسطتان في جيبوتي”.

كما أضاف شارحًا: “وفقا لما ذكرت في فبراير، أدى الزلازل الكبرى الذي ضرب تركيا إلى تغيير مهم في توزيع الضغط التكتوني حول الصفيحة العربية”.

وأردف قائلًا: “لذا يمكن الشعور ببعض الهزات الصغيرة في الأماكن التي لا تتعرض لها عادة”.

Two moderate tremors this morning in #Djibouti. As I stated in February, the major #earthquakes in #Turkiye have considerably changed tectonic stress distribution around the #Arabian plate. Tremors (not necessarily big) can be felt in places that usually do not experience them. pic.twitter.com/6qcnVkGoMp

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 28, 2023