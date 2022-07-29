بعد زلزال قوي.. الفلبين تنقل مساعدات جوا إلى مناطق معزولة

نقلت السلطات الفلبينية اليوم الواقع في 29 تموز 2022 إمدادات جوا إلى مناطق انقطعت خطوط الاتصال فيها منذ أن هز زلزال قوي جزيرة لوزون الرئيسية هذا الأسبوع، مع مطالبة السكان بتزويدهم بالطعام والمأوى المؤقت.

وقال الجيش إنه نشر أفرادا وطائرات هليكوبتر لتوزيع مواد الإغاثة على سبع بلدات معزولة في إقليم أبرا.

وأفاد روميل لوبيز، المتحدث باسم وزارة الرعاية الاجتماعية، لمحطة راديو دي.زد.إم.إم، إنه تم نقل حوالي 3000 صندوق طعام جوا إلى السكان.

ولا يزال السكان يخيمون في الحدائق والأماكن المفتوحة في بعض المناطق، مع توتر أعصابهم نتيجة التوابع المتكررة منذ وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة يوم الأربعاء وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 270 في الجزء الشمالي من لوزون.

وقالت الهيئة الحكومية لمواجهة الكوارث إن الزلزال دمر ما يقرب من 1600 منزل ونحو 100 من هياكل البنية التحتية، مشيرة إلى تسجيل أكثر من ألف هزة ارتدادية تتراوح قوتها بين 1.5 و5.4 درجة حتى الآن.

وأبرا منطقة وديان وجبال وعرة يسكنها ما يقرب من 250 ألف شخص، وشهدت معظم الانهيارات الأرضية التي حدثت بعد الزلزال.

والفلبين عرضة للكوارث الطبيعية وتقع في منطقة “الحزام الناري” التي تنشط فيها البراكين والزلازل حول سواحل المحيط الهادي. وتشهد الدولة الآسيوية زلازل متكررة ويضربها في المتوسط 20 إعصارا كل عام، بعضها يتسبب في انهيارات أرضية تخلف قتلى.