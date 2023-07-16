الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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بعد زيارة رئيسها إلى كييف.. كوريا الجنوبية تمدّ أوكرانيا بمعدات إزالة الألغام

منذ 21 ثانية
الرئيس الأوكراني ورئيس كوريا الجنوبية

الرئيس الأوكراني ورئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

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بعد زيارة الرئيس يون سوك يول إلى كييف مطلع الأسبوع، والذي تعهد بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية في ظل الحرب ضد روسيا، أعلن مسؤول كوري جنوبي، اليوم الأحد، أنّ كوريا الجنوبية ستمد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام.

وقال كيم تاي-هيو، نائب مستشار يون للأمن القومي في إفادة: “ندرس زيادة الدعم فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالتها، إذ خلص التقييم إلى أن حاجة أوكرانيا لها ماسة للغاية”.

وتعهد يون بتقديم مزيد من المساعدات خلال محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت، في زيارة مفاجئة إلى كييف، بعد حضور قمة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا وزيارة بولندا، حيث أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا.

وكوريا الجنوبية حليف للولايات المتحدة ومن أكبر مصدري الأسلحة، لكنها تقاوم ضغوطا غربية للمساعدة في تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، عازية ذلك إلى العلاقات التجارية مع روسيا وما تتمتع به موسكو من نفوذ على كوريا الشمالية.

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أمس، قال يون إن كوريا الجنوبية ستقدم “إمدادات عسكرية على نطاق أوسع” لأوكرانيا هذا العام، وذلك بعدما قدمت إمدادات غير قاتلة العام الماضي مثل الدروع الواقية والخوذات.

    المصدر :
  • رويترز

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