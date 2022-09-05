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بعد ساعات على انقطاعها.. الكهرباء تعود إلى كل مناطق العاصمة العُمانية مسقط

منذ 30 ثانية
علم سلطنة عمان

علم سلطنة عمان

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قالت هيئة تنظيم الخدمات العامة العُمانية في بيان في وقت مبكر يوم (الثلاثاء 6-9-202) إن الكهرباء عادت إلى جميع المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي في العاصمة مسقط.

وأضافت الهيئة أنها “شرعت بإجراء تحقيق مفصل مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الانقطاعات وتفادي حدوثها مستقبلا”.

يشار إلى أن الكهرباء انقطعت كليا الإثنين عن العاصمة العمانية مسقط ومحافظات أخرى في البلاد لأسباب لا تزال مجهولة. وأعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية في تغريدة على تويتر أن التيار الكهربائي سيعود تدريجيا في الساعات المقبلة. فيما ذكر هيئة مطارات عمان في بيان لها “أن العمليات في مطار مسقط الدولي تتأثر بشكل محدود جراء هذا العطل”.

غردت هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية على تويتر الإثنين ذاكرة أن انقطاعا للكهرباء يؤثر على العاصمة مسقط ضمن عدة محافظات أخرى، وإنه من المتوقع عودة الكهرباء بشكل تدريجي خلال أربع ساعات.

وقالت مطارات عمان في بيان إن العمليات في مطار مسقط الدولي تأثرت بشكل محدود جراء هذا العطل.

    المصدر :
  • رويترز

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