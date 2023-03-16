بعد ساعات من الإفراج عنها.. إيران تعيد اعتقال الناشطة سبيده قليان

اعتقلت السلطات الأمنية في إيران الناشطة المدنية البارزة سبيده قليان، وذلك بعد مرور ساعات على إطلاق سراحها من سجن إيفين شمال العاصمة طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الخميس.

وذكر موقع وكالة أنباء “الأخبار العاجلة” الإيراني، أن “قوات أمنية أوقفت سيارة كانت تركبها الناشطة المدنية سبيده قليان إلى مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب إيران”.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادرها: “قطعت عدة سيارات تابعة للأجهزة الأمنية، طريق الناشطة سبيده قليان وعائلتها التي كانت متجهة إلى مدينة دزفول، وتم اعتقال الناشطة”.

وبحسب التقارير، اعتقلت الأجهزة الأمنية بعض “المواطنين العاديين” الذين كانوا يصورون هذا المشهد، وطُلب من عائلة قليان الذهاب إلى محكمة إيفين شمال طهران للمتابعة.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية الليلة الماضية إطلاق سراح الناشطة سبيده قليان، وذلك بعد مرور قرابة 4 سنوات و7 أشهر في سجن إيفين شمال طهران.

وهتفت قليان بصوت عال يوم الأربعاء بعد الإفراج عنها: “خامنئي الظالم، سنضعك تحت التراب”.

وكانت قليان أحد المدانين في قضية احتجاج عمال شركة قصب السكر في مدينة الشوش العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

واعتقلت الناشطة في 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أثناء تلك الاحتجاجات.