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بعد ساعات من الضربات اﻷمريكية.. استهداف قاعدة الحرير الجوية

منذ ساعة واحدة
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تبنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيان لها اليوم السبت، استهداف قاعدة جوية في شمال البلاد تستضيف قوات أميركية، وفق وكالة رويترز.

ويعد هذا الهجوم، الثاني ردا على الضربة الانتقامية التي نفذتها القوات الأميركية على عدد من الأهداف في سوريا والعراق.

وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيانها، إن مسلحيها استهدفوا اليوم السبت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد. وفق وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير لـ “سكاي نيوز” في العراق عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار لاستهداف من قبل فصائل عراقية مسلحة، وذلك في أول رد فعل ميداني على الهجوم الأميركي الذي استهدف عددا من الأهداف داخل العراق وفي سوريا.

ودائما ما تتعرض قاعدة عين الأسد لهجمات من قبل فصائل مسلحة، كان أخرها الأسبوع الماضي، وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها للهجوم.

    المصدر :
  • رويترز
  • سكاي نيوز

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