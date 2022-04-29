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بعد ستة ايام على اختفائها.. اليابان تتمكن من تحديد موقع جسم السفينة الغارقة

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 12:10 مساءً
خفر السواحل الياباني

خفر السواحل الياباني

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بعد ستة ايام على اختفائها في حادث اسفر عن مقتل 14 على الاقل والباقي لا يزال في عداد المفقودين، ذكرت وسائل إعلام أن اليابان تمكنت يوم الجمعة من تحديد موقع جسم سفينة سياحية مفقودة قبالة ساحلها الشمالي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن.إتش.كيه” أن جسم السفينة “كازو 1” عثر عليه في مياه عمقها نحو مئة متر قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في جزيرة هوكايدو الشمالية وتم تحديد موقعه في لقطات من كاميرا تحت الماء للقوات البحرية اليابانية، ولم يتمكن مسؤول في خفر السواحل بعد تأكيد تقارير العثور على حطام السفينة.

وفقدت السفينة يوم السبت بعد عدة ساعات من مغادرتها في جولة حول شبه الجزيرة المعروف عنها أنها غنية بمناظر طبيعية وحياة برية.
وكان على متن القارب 26 شخصا من بينهم طفلان واثنان من أفراد الطاقم، وقال مسؤول في خفر السواحل إن 14 تم العثور عليهم قتلى أما الباقون فلا يزالون في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل إنه لم يتضح ما حدث للسفينة على وجه التحديد، ولم يتسن الاتصال بالشركة المشغلة للحصول على تعقيب، وذكرت وسائل إعلام أن الطاقم قال إن ركاب السفينة يرتدون سترات نجاة، وقال مسؤول في خفر السواحل إن 24 راكبا، من بينهم طفلان، كانوا على متن السفينة التي يشغلها طاقم مكون من فردين.

    المصدر :
  • رويترز

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