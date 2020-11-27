بعد سجنها لـسنتين بتهمة التجسس … إيران تفرج عن الباحثة الأسترالية

بعد سجنها لأكثر من 800 يوم في السجون الإيرانية، أفرجت إيران عن الباحثة الاسترالية – البريطانية كايلي مور-غيلبرت المتهمة بالتجسس، ووصلت الأسترالية إلى مطار كانبيرا اليوم الجمعة وفقا لمحطة ”إيه بي سي“ التلفزيونية الأسترالية العامة.

ووصلت الباحثة وسط تكتم كبير، إذ أفادت الحكومة الأسترالية بأن مور-غيلبرت البالغة من العمر 33 عاما، طلبت احترام خصوصياتها إلى حين تجاوزها هذه المحنة.

وقد أفرج عنها، الجمعة، بعد سجنها لسنتين، وصفتهما بأنها ”محنة طويلة صادمة“.

وأفرج عنها مقابل الإفراج عن ثلاثة إيرانيين متهمين بالضلوع في هجوم يشتبه بأنه كان يستهدف دبلوماسيين إسرائيليين.

وحطت طائرة تابعة للحكومة الأسترالية، مساء الجمعة بتوقيت أستراليا، في كانبيرا آتية من قاعدة جوية تقع على ساحل أستراليا الغربي، إلى حيث نقلت مور-غيلبرت بعد مغادرتها الشرق الأوسط.

واعتقلت الباحثة البالغة من العمر 33 عاما، في 2018، من قبل الحرس الثوري بعد حضورها مؤتمرا في مدينة قم في وسط إيران. وقد وجهت إليها تهمة التجسس وحكم عليها بالسجن عشر سنوات.